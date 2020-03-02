الامارات | محاكمة متهم بقتل آسيوي في مشاجرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة متهم بقتل آسيوي في مشاجرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة آسيوية، بتهمة قتل آخر من جنسيته نفسها، عمداً طعناً بالسكين، إثر مشاجرة حصلت بينهما على خلاف لبيع الخمور والاتجار فيها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة العمليات بشرطة الشارقة بلاغاً يفيد بوجود مشاجرة في إحدى المناطق بالإمارة بين أكثر من 20 شخصاً، وعلى أثرها تحركت الفرق الأمنية والمختصة لمحل الواقعة، وتبين وجود شخص مطعون بموقع المشاجرة، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بسبب الطعنات النافذة التي تلقاها، وبالتحقيق والتحري وجمع الأدلة تم ضبط المتهم الذي طعن المجني عليه.

وأشارت أوراق التحقيقات في الشرطة إلى أن المتهم اعترف بأنه كان برفقة 20 شخصاً في موقع جريمة القتل، إذ نشب شجار بينهم على خلاف لبيع الخمور، ومن ثم أقدم المتهم على طعن المجني عليه بسكين كانت معه بطعناتٍ نافذة أدت لوفاته.

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وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، القتل العمد والاتجار في المشروبات الكحولية وحيازته لها، فأنكر معرفته بالمجني عليه، ووجوده محل الواقعة، ونفى اعترافاته الواردة بمحضر تحقيقات الشرطة، فيما اعترف بحيازته للمشروبات بقصد الاتجار فيها.

وطلبت النيابة العامة إدانة المتهم، فيما قرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 22 مارس المقبل لإعلام شهود الإثبات لسماع أقوالهم، وتكليف النيابة العامة بتقديم بيانات المجني عليه للوقوف على طلبات أولياء الدم.

- المتهم اعترف بأنه كان برفقة 20 شخصاً في موقع الجريمة.