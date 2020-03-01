الامارات | الاتحادية للموارد البشرية: مرونة ساعتين في دوام الأمهات بعد قرار تعليق الحضانات

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحادية للموارد البشرية: مرونة ساعتين في دوام الأمهات بعد قرار تعليق الحضانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الوزارات والجهات الاتحادية إلى منح موظفاتها من أمهات الأطفال المسجلين في دور الحضانة التي تم تعليق عملها، مرونة في ساعات العمل، كسلطة جوازية لها، وبما لا يخل بمصلحة العمل لديها، لمدة ساعتين يومياً، في بداية الدوام أو نهايته.

وقالت الهيئة في تعميم رقم (3) لسنة 2020 الصادر اليوم الأحد، إنها اصدرت هذا الإجراء حتى يتسنى للأمهات الاهتمام بأبنائهن ورعايتهم خلال فترة تعليق دوام الحضانات في الدولة، على أن يعود الأمر كما هو في حال زوال قيد منع الحضانات من العمل.

وطلبت الهيئة من الجهات الاتحادية مراعاة تلك المرونة في تطبيق إجراءات حضور وانصراف الموظفات ذات العلاقة في أنظمة الدوام الرسمي المعتمدة لديها.