الامارات | محمد بن راشد يصدر مراسيم بشأن مجالس إدارات "دبي العالمية" و"المعهد القضائي" و"مجلس المناطق الحرة"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر مراسيم بشأن مجالس إدارات "دبي العالمية" و"المعهد القضائي" و"مجلس المناطق الحرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم /9/ لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "دبي العالمية" برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والمرسوم رقم /10/ لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان.

ووفقا للمرسوم رقم 9 لسنة 2020، يضم مجلس إدارة مؤسسة "دبي العالمية" في عضويته كلا من محـد إبـراهيم الشيـباني، وعبدالرحمــن صالـح آل صالـح، وحـمد مبارك بوعـميم و عـلي راشــد لـوتـاه إضافة إلى رئيس مؤسسة دبي العالمية على أن يتولى مجلس الإدارة المشكل بموجب هذا المرسوم القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب المرسوم رقم /23/ لسنة 2010 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية.

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و يضم مجلس إدارة معهد دبي القضائي بنص المرسوم رقم /10/ لسنة 2020، في عضويته كلا من طارش عيــد المنصــوري، وأحمد محمد بن حميدان، والدكتور لـؤي محـمـد بالهـــول، والدكتور أحمـد عيــد المنصـــوري، وعبد المنعم سالم بن سويـدان، ومدير عام معهد دبي القضائي.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم /11/ لسنة 2020 بضم مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إلى عضوية مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، المشكل بموجب المرسوم رقم /23/ لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.

ويعمل بالمراسيم الثلاثة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.