الامارات | دوام مرن لأمهات "أطفال الحضانات" الموظفات في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن دوام مرن لأمهات "أطفال الحضانات" الموظفات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، تعميماً رسمياً إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن حضور وانصراف الموظفات ممن لدين أبناء في حضانات الأطفال، ذكرت فيه أنه بناءً على القرارات الصادرة بتعليق دوام حضانات الأطفال في الدولة، وحرصاً على دعم الموظفات العاملات في الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، يرجى التكرم بمراعاة المرونة في تطبيق إجراءات حضور وانصراف الموظفات ممن لديهن أبناء في حضانات الأطفال. وأرجعت الهيئة تعميمها إلى مراعاة قيام الموظفات الأمهات بالاهتمام بأبنائهن ورعايتهن خلال فترة تعليق دوام الحضانات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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