الامارات | جهاز ذكي لرصد متجاوزي إشارات المشاة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز ذكي لرصد متجاوزي إشارات المشاة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت شرطة دبي أول جهاز ذكي على معابر مرور المشاة، لمراقبة وضبط المركبات التي لا تلتزم بإعطاء الأولوية للمشاة في المواقع المخصصة لعبورهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إن الجهاز يعمل بنظام الطاقة الشمسية، ومزود بأجهزة استشعار يتمكن من خلالها من التعرف إلى حركة عبور المشاة على جانبي الطريق، وتصوير المركبات بالفيديو لإثبات الحالة، إضافة إلى ربطه عبر نظام «4G» التلقائي بمنصة معالجة المخالفات.

وأضاف أن الجهاز يُصدر إشارة ضوئية حمراء لتنبيه سائقي المركبات بضرورة التوقف وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور، وفي حال عدم التزام السائق بالتوقف تُصور المركبة، وتُحرر ضد السائق مخالفة مرورية بنصّ «عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم».

وأكد المزروعي أن إطلاق الجهاز يأتي في إطار حرص شرطة دبي على إعطاء مستخدمي الطريق كافة، من سائقين وركاب ومشاة، حقوقهم في استخدام الطريق بطريقة آمنة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، مشيراً إلى أن الجهاز سيسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، ويحقق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في حفظ أمن الطرق وخفض حالات الدهس عند معابر المشاة.