الامارات | إخضاع 3000 موقف للرسوم بمنطقة مويلح في الشارقة قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن إخضاع 3000 موقف للرسوم بمنطقة مويلح في الشارقة قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، لـ«الإمارات اليوم»، عن إخضاع المرحلة الثالثة للمواقف العامة في منطقة مويلح بالإمارة للرسوم قريباً، والبالغ عددها 3000 موقف، بعد أن تم تجهيزها وفق أفضل المعايير والمواصفات، بهدف توفيرها للسكان والجمهور ومرتادي المنطقة، مبينة أنها قامت بتركيب أجهزة الدفع كإحدى وسائل تسديد الرسوم، واللوحات الإرشادية، وستكون جاهزة، وخاضعة للرسوم قريباً.

جاء ذلك خلال إعلان بلدية مدينة الشارقة عن افتتاح أول ساحة مواقف استثمارية ذكية تتبع لها بمنطقة المجاز 3، وذلك استكمالاً للتوجيهات بأن تكون هذه الساحة نموذجاً لبقية الساحات الاستثمارية في الإمارة، والبالغ عددها ما يقارب 300 ساحة، تشكل ما يقارب 18 ألف موقف.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، علي أبوغازيين، لـ«الإمارات اليوم»، أن مناطق الشارقة تشهد نمواً كبيراً وتطوراً عمرانياً فريداً، إذ سيتم إخضاع 3000 موقف للرسوم قريباً.

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وبيَّن أن المواقف في منطقة مويلح تمت تهيئتها بصورة منظمة، وتم تركيب أجهزة الدفع لاستيفاء الرسوم واللوحات الإرشادية الكبيرة والصغيرة التي توضح مواعيد العمل، وآلية الدفع بالرسائل النصية القصيرة، حتى تتسنى للجمهور معرفة خضوع المنطقة للرسوم قريباً.

وأوضح أن العدد الإجمالي للمواقف العامة الخاضعة للرسوم، في مدينة الشارقة، بلغ 40 ألف موقف تتم زيادتها سنوياً، لتلبية احتياجات المتعاملين، كما يوجد نحو 300 ساحة مواقف استثمارية مجهزة بأفضل المواصفات، وتوفر بدورها 19 ألف موقف نظامي للتأجير.

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ألف موقف استثماري، و40 ألف موقف عام بالشارقة.