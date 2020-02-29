الامارات | "الشارقة للتعليم الخاص" تصدر تعميم بشأن كورونا ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة للتعليم الخاص" تصدر تعميم بشأن كورونا ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعميما خاصا أعلمت فيه إدارات المدارس الخاصة وأولياء الأمور بضرورة إبقاء أبنائهم في المنازل حال إصابتهم بالزكام أو السعال أو الحمى إلى حين التعافي التام من المرض، وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق القواعد الإرشادية والإجراءات الاحترازية للوقاية من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأشارت الهيئة في التعميم على أهمية إعلام أولياء الأمور إدارات المدارس الخاصة بالشارقة في حال ظهور هذه الأعراض على أي من أفراد اسرة الطالب لمنحه إجازة خلال تلك الفترة على أن يقوم الطالب باستخدام تقنيات التعلم الإلكتروني عن بعد خلال فترة غيابه بالتنسيق مع المسئولين في المدرسة.

وأكدت الهيئة بأن على المدارس الخاصة بالإمارة الالتزام بإيقاف جميع الرحلات الداخلية والخارجية والمسابقات والمهرجانات والأنشطة داخل المدرسية - خصوصا - تلك التي تتطلب تجمع الطلبة، وإلغاء الفعاليات والأنشطة بين المدارس والجهات الأخرى.

كما تعتبر جميع الرحلات المخططة مسبقاً، والموافقات الصادرة بشأنها من هيئة الشارقة للتعليم الخاص لاغية إلى حين إشعار آخر.