الامارات | "المعرفة" توضح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الخاصة بدبي بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرفة" توضح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الخاصة بدبي بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت هيئة المعرفة والتنمية في دبي، ما تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعطيل الدراسة بداية من غد (الأحد).

وأكدت في ردها على "الإمارات اليوم"، أنها وجهت بتعليق فقط الأنشطة والفعاليات والرحلات المدرسية، الداخلية والخارجية، للتقليل من احتمالية انتقال عدوى "كورونا".

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وأضافت الهيئة: "نهيب بالجمهور الكريم التحقق أولاً من المعلومات عن طريق زيارة الحسابات الرسمية لهيئة المعرفة على قنوات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الشائعات".

وأوضحت في تعميم، ووضعته على المدارس، أخيراً، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد، تهيب الهيئة بجميع مؤسسات التعليم الخاص في إمارة دبي من مراكز تعليم مبكر ومدارس وجامعات الالتزام التام من اليوم وحتى إشعار آخر بإيقاف الأنشطة كافة، والتي تضم جميع الرحلات الداخلية والخارجية، والمهرجانات والمسابقات والأنشطة داخل المؤسسات التعليمية، خصوصا تلك التي تتطلب تجمع الطلبة، والفعاليات والأنشطة مع المؤسسات التعليمية أو الجهات الأخرى وفعاليات المعلمين".

وأفادت بأن جميع الرحلات والأنشطة المخطط لها مسبقاً والتي صدرت بشأنها موافقات من الهيئة، تعتبر لاغية، مشددةً بضرورة التزام جميع المؤسسات بما ورد في التعميم، حفاظا على توفير بيئة تعليمية صحية للجميع.