الامارات | الابتكار.. المستقبل لمن يصنعه!

شكرا لقرائتكم خبر عن الابتكار.. المستقبل لمن يصنعه! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «المستقبل لمن يصنعه.. المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع.. المستقبل للأمم التي تمكن أجيالها الشابة بالعلوم المتقدمة وتسلحها بالأدوات والمعارف والمهارات التي تجعلها قادرة على التكيف مع التغييرات العالمية المتسارعة في المجالات التنموية والمعرفية كافة».

هي كلمات، ورُبَّ كلمة تمنح صاحبها الحياة.. بهذه الرؤية ومن هذه الزاوية يحثُّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أبناء الوطن على العلم والعمل، والإنجاز والابتكار، ويمنحهم الأمل بمستقبل مشرق يمكن لهم بلوغه، فكل منجز نوعي، وكل فعل مبتكر، وكل خطوة إلى الأمام، ستزيد رصيد دولتنا في مقياس البقاء في المقدمة، وميزان الصعود إلى القمة.. إنه الابتكار؛ لغة الأقوى في سباق الريادة والتنافسية العالمية.

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حتماً يلزمنا نحن التربويين أن نتوقف مع أنفسنا لنقرأ في ما بعد مناهجنا، ونتمعن في مخرجات مدارسنا، ونقيس في المحصلة نسبة الابتكار في منجزنا التربوي والمعرفي.. هل فعلاً نحن نمضي قدماً في العطاء والابتكار؟ وهل حقاً مدارسنا تواكب رؤية قيادتنا نحو المقدمة؟ وهل بيئاتنا التعليمية وهيئاتنا التدريسية وإدارتنا المدرسية تضع هذا الواقع المستقبلي هدفاً نصب العين؟! أسئلة نضعها في عهدة أصحاب القرار من باب المسؤولية الوطنية والمهنية والتربوية والمجتمعية، لأن الوطن يستحق الأفضل.

على أرض الواقع وبلسان الحال، فإننا في دولة الإمارات نمنح الابتكار حيزاً كبيراً من الاهتمام، ونسخّر من أجله الطاقات والموارد والإمكانات.. لدينا شهر باسمه، وميزانيات كبيرة تخصصها المؤسسات لكل من يُبدع، ذلك بالطبع أمر مبشر ومطمئن إلى حد كبير، لكنه لا يكفي؛ حيث إن الابتكار لا يُنجز ارتجالاً، وإنما يحتاج إلى مأسسة وطنية معرفية.. الابتكار لا ينبت في غير بيئته أبداً.. الابتكار هو الابن الشرعي للعلم والمعرفة.

لأن الوطن يستحق إجابات شافية، سأحاول أن أجيب: حتى نصنع أجيالاً مبتكرة لابد أن نبدأ من المدرسة، نبحث عمن يَصلُحون ويُصلِحون.. عمن يُمكن لهم أن يُحدثوا الفارق، ويصنعوا الأفضل للمستقبل، عن الطلبة المميزين والمبدعين ومن المراحل الدنيا، ثم المعلمين القادرين والمؤهلين، والإدارات المدرسية التي تراعي مسؤولية الوطن وحق الأجيال، هؤلاء هم الذين يَصلُحون.. أما المُصلِحون فهم أصحاب القلوب الكبيرة والعقول النيرة والآفاق الواسعة والقرارات المستنيرة، الذين تتسع مداركهم لوجهات النظر، وتتقبّل النقد البناء، وتأخذ في الاعتبار النصيحة الوطنية والتربوية، وتنصت إلى توجيهات القيادة الرشيدة بأُذن التغيير والتحديث والتطوير.. بذلك يمكن لدولة الإمارات أن تضع قدماً على خط المقدمة في سباق الريادة، وتضع بصمتها على جدار الأوائل، بثقة أن المستقبل لمن يصنعه!