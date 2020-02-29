الامارات | الشارقة تطلق مشروع معايير السلامة والصحة المهنية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تطلق مشروع معايير السلامة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة عن إطلاق مشروع لمعايير السلامة العامة والصحة المهنية لإمارة الشارقة، يتمثل في وضع أطر عامة للحد الأدنى لمتطلبات السلامة والصحة المهنية لكل الأنشطة التجارية في الإمارة، ويوفر منصة مراقبة وتحكم بالمخاطر، مشيرة إلى أن المشروع سيتم تعميمه على المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة، بهدف رفع معدلات السلامة والوقاية.

وقالت مدير إدارة الخدمات المساندة في الهيئة، المهندسة لمياء النومان، إن الهيئة ستطلق مشروعاً لمعايير السلامة العامة والصحة المهنية، وسيتم تعميمه على مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية الخاصة في الإمارة، متابعة أن المشروع يعزز جودة الحياة، ويعتبر قيمة مضافة للمستثمرين، ويساعد في جعل الإمارة الأولى عالمياً ومحلياً من حيث السمعة والأمان واستدامة الأعمال، وتحسين شروط التأمين بسبب قلة الحوادث، ويؤثر إيجاباً في الأعمال التجارية.

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وكشفت عن الانتهاء من الدليل الإرشادي للوقاية والسلامة في المنشآت التعليمية بالشارقة، الذي توجد فيه مجموعة من الإرشادات التعليمية للمدارس، يتم الاعتماد عليه لتدريب العاملين والمدرسين على معايير الأمن والسلامة داخل المدارس، مشيرة إلى أنه تم توفير قاعدة بيانات كاملة للمدارس وتقديمها للهيئة، وإعداد خطط استراتيجية لتقليل الحوادث داخل المدارس، سواء كانت كبيرة أو بسيطة.

وأضافت أن الدليل الإرشادي يوجد فيه عديد من معايير الأمن والسلامة، منها تسجيل الحضور، وآلية التزام المقاصف بالمواصفات الصحية، والتعليمات الخاصة بالمختبرات العلمية، وأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية لأحواض السباحة، والمسارح وقاعات الاجتماعات، وطرق التخزين الصحيحة بمستودعات المدرسة، والإسعافات الأولية وضرورتها بالصفوف والقاعات، والتأكد من سلامة مداخل ومخارج الطوارئ، ونقاط التجمع الخارجية، والتعريف بخطط الإخلاء بحالات الحوادث، وإضاءة الطوارئ، وأنظمة كشف الحرائق، والمصاعد، والتمديدات الكهربائية.

وأشارت إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهدها، لحماية الأطفال في إمارة الشارقة.