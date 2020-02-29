الامارات | أروقة المحاكم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■أنكر عاطل عربي (30 عاماً) أمام محكمة الجنايات في دبي حيازته كمية من الحشيش تزن 70 غراماً بقصد الترويج، معترفاً بأنه حازها بقصد التعاطي، رغم ضبط سبع لفافات قصديرية بحوزته تحتوي على المخدر بالشكل المتعارف عليه في الترويج.
■قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أوروبي ثلاثة أشهر بتهمة التحرش بامرأة أثناء انحنائها لارتداء حذاء البولينج ولمس منطقة حساسة، ونفى المتهم تعمده فعل ذلك، لكن كشفت الكاميرات كذب أقواله، وأنه تعمد التحرش بها، وحكم عليه بالإبعاد كذلك بعد قضاء فترة العقوبة.
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