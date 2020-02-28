الامارات | "التربية" تفتح باب انتقال الطلبة إلى المدارس الحكومية.. تعرف إلى الموعد والشروط

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تفتح باب انتقال الطلبة إلى المدارس الحكومية.. تعرف إلى الموعد والشروط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم الفقرة من مطلع مارس المقبل (الأحد) حتى 19 من الشهر نفسه، لانتقال الطلبة إلى المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2020-2021، وفق ضوابط وآليات، تنظم عملية التسجيل والقبول والنقل.

وأفادت الوزارة في تعميم، وزعته على المدارس، أخيراً، أن الطلبة المستهدفين هم مواطنو الدولة، وأبناء المواطنات (حملة خلاصة القيد)، وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب المراسيم (حاملي جوازات الإمارات سارية المفعول)، وطلبة جزر القمر، والطلبة المقيمين.

واشترطت الوزار لقبول الطلبة من غير المواطنين في المدارس الحكومية، سواء المنقولين من التعليم الخاص أو القادمين من خارج الدولة، تميزهم، بحصولهم في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية على معدل (A)، ومعدل (B) في مادة الرياضيات، ويعمل ولي الأمر في الحكومة الاتحادية والمحلية وفي مدارس التعليم العام بجميع الصفوف الدراسية، مع مراعاة ألا يزيد عدد المقبولين على 20% من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة نفسها من الشعبة الواحدة.

Advertisements

وحول شروط الاستمرار في المدارس الحكومية، للطلبة من غير المواطنين «المقيدين» فعلياً، أفادت الوزارة بأنها تركز على الاستمرار في تحقيق شرط التميز، والوفاء بالرسوم الدراسية السابقة، وتسديد 50% من رسوم الدراسة في بداية العام الدراسي المقبل، والالتزام بالكثافة الطلابية بنسبة 20%، وأن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك.

وحددت الوزارة رسوم التسجيل للطلبة من غير المواطنين وجزر القمر بقيمة 6 آلاف درهم، على أن يتم دفع مبلغ 1000 درهم عند حجز المقعد، وتحتسب جزءاً من الرسوم الدراسية، مع مراعاة أن يلتزم الطالب بتقديم نسخة من شهادة الفصل الدراسي الأول، وإثبات السكن (عقد الإيجار أو ملكية المنزل)، ورسالة لمن يهمه الأمر، تثبت عمل ولي الأمر في جهة حكومية أو محلية «للوافدين»، على أن تكون المستندات الثبوتية بالطالب وولي الأمر سارية المفعول.

وأوضحت الوزارة أن اعتماد نقل الطلبة يتم على النظام بداية العام الدراسي، مع مراعاة أهمية معادلة طلبة المدارس الخاصة بالمناهج الأجنبية الشهادات الدراسية لصفوف 1-11، على أن يقدم الطلبة القادمين من الخارج بمعادلة الشهادة النهائية وتصديقها، ووفرت وسائل متنوعة لتسجيل الطلبة، من خلال روابط إلكترونية، وعن طريق المدارس الحكومية الحلقتين الأولى والثانية، والمرحلة الثانوية.