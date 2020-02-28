الامارات | تسديد 30 ألف مخالفة مرورية خلال الأسبوع الأول من التخفيض في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديد 30 ألف مخالفة مرورية خلال الأسبوع الأول من التخفيض في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت مبادرة تخفيض المخالفات المرورية في القيادة العامة لشرطة عجمان بنسبة 50% إقبالاً متميزاً من الجمهور على سداد مخالفاتهم المرورية، المرتكبة قبل 31 يناير الماضي، ليبلغ إجمالي المخالفات المدفوعة خلال الأسبوع الأول من فترة التخفيض، 30 ألفاً و285 مخالفة.

وتضمن القرار، إلى جانب تخفيض المخالفات المرورية، إلغاء حجز المركبات والنقاط السوداء، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري حتى منتصف الشهر المقبل.

وقال مدير إدارة المرور والترخيص في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن ما يزيد على 11 ألفاً و900 مخالفة سددت عبر قنوات الدفع الإلكتروني، مثل تطبيق MOI، وتطبيق شرطة عجمان الذكي، وأجهزة «سهل» الموزعة على مراكز الخدمة في الإمارة، فيما أنجز مركز خدمات المرور والترخيص نحو 18 ألف خدمة سداد مخالفة مرورية.

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وأكد الفلاسي أن معظم المخالفات تركز حول السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بخط السير، والتحدث عبر الهاتف خلال القيادة، وعدم ربط الحزام، إضافة إلى انتهاء ملكية المركبة.

ودعا إلى الاستفادة من فرصة تخفيض المخالفات، لاسيما من انتهت ملكيات مركباتهم، مؤكداً أن هناك كاميرات، عند التقاطعات، ترصد أرقام المركبات المنتهية الترخيص، والمركبات التي لم يلتزم سائقوها بخط السير، وتسجل مخالفات بحقها.

- معظم المخالفات تركز حول السرعة الزائدة وعدم الالتزام بخط السير.