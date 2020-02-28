الامارات | «الاتصال الحكومي» يناقش التفاعل والتكنولوجيا والاتصال والرفاه

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصال الحكومي» يناقش التفاعل والتكنولوجيا والاتصال والرفاه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقش دورة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي في الرابع والخامس من مارس المقبل، أربعة محاور تشمل: ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي.

ويستضيف المنتدى كلاً من: مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، عمر سيف غباش، ورئيس أكاديمية الدبلوماسية الثقافية، والمدير العام لليونسكو بين عامي 2009 و2017، إيرينا بوكوفا، اللذين سيتحدثان في جلسة حوارية رئيسة ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى تحت عنوان «الاتصال العابر للثقافات».

وتتضمن الجلسة، التي تديرها مذيعة ومقدمة برامج في راديو «بلس 95»، سالي موسى، محاور عدة تشمل: ﻓﮭم ﺟوھر اﻻﺗﺻﺎل ﻋﺑر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، واﻻﺗﺻﺎل ﻋﺑر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻹدﻣﺎج «اﻟﻘﺻﺔ» اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﺷﻌوب، واﻟﺗواﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺣرّك ﻟﻼزدھﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ والسمعة.

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وتسلط الجلسة الضوء على أهمية الاستثمار في الثقافة لبناء سمعة المؤسسات والدول في ساحة الرأي العام العالمي والتأثير في انطباعات الجمهور المستهدف، وكيفية استثمار الفنون والآداب والتراث والعادات في رواية القصص وصياغة المفاهيم والقيم التي تقدم للجمهور، كما تركز على ﻛﯾﻔﯾﺔ إدﺧﺎل «ﻗﺻﺔ» اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﺷروع أو اﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﺣﺗﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، بما ﯾﺿﻣن اﻧﺗﺷﺎرھﺎ وازدھﺎرھﺎ ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ.

وعمر غباش مؤلف كتاب «رسائل إلى شاب مسلم»، وهو عبارة عن سلسلة من الرسائل الشخصية العميقة التي يوجهها لأبنائه، ويقدم من خلالها معالجة للمعضلات التي تواجه الشباب عموماً، والشباب المسلم خصوصاً.

أما إيرينا بوكوفا فأول امرأة وأول شخص من أوروبا الشرقية يقود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).