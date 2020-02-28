الامارات | موظف سابق يطالب بمستحقات مالية بعد مرور 5 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف سابق يطالب بمستحقات مالية بعد مرور 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة حكومية اتحادية ضد حكم قضى بإلزامها بصرف معاش موظف ومتأخراته، إذ أكدت أنه لا يجوز لصاحب المعاش أو المكافأة المطالبة بهما بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ آخر صرف للمعاش، دون تسلمه المعاش أو المكافأة، إلا في حال وجود مانع يتعذر معه على صاحب الحق المطالبة بحقه أثناء سريان الميعاد.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى إدارية، طالباً ندب خبير لتحديد مستحقات نهاية خدمته لدى جهة حكومية اتحادية، وكذا معاشه التقاعدي، وما ارتبط به من علاوات وزيادات.

وقال في دعواه إنه عمل بمصالح المدعى عليها إلى أن أنهيت خدمته بناء على متابعة جزائية، قبل أن يرد إليه اعتباره لاحقاً. وقد سبق وقف صرف راتبه في حدود الثلث.

وأضاف أن الإدارة لم تعمل على ربط معاشه التقاعدي، مشيراً إلى أن حرمانه من معاشه يكون مخالفاً للقانون.

وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت خبيراً، بإلزام الجهات المعنية بصرف معاشه، وسداد المتأخر منه، ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي.

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وقالت جهة العمل في طعنها على الحكم إنه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، حين قضى بتأييد حكم أول درجة بصرف معاش المدعي، مؤسساً قضاءه على أن الدعوى أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً، حال أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر اعتباراً من أغسطس 2008، وأن الدعوى لم ترفع إلا أكتوبر 2017، أي بعد مرور السنوات الخمس المقررة بالقانون الاتحادي في شأن المكافآت ومعاشات التقاعد. وقد أخطأ الحكم، أيضاً، حينما اعتبر أن المدة المقررة لرفع الدعوى بالحق في المعاش قد طالها الوقف بالدعوى بعدم دستورية المادة 36 من القانون نفسه، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه، بحسب القانون، فإنه «لا يجوز لصاحب المعاش أو المكافأة المطالبة بهما بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ آخر صرف للمعاش، من دون أن يتقدم ليتسلم المعاش أو المكافأة، إلا إذا كان هناك مانع يتعذر معه على صاحب الحق المطالبة بحقه أثناء سريان الميعاد».

وأشارت إلى أن المدعي أقام الدعوى بطلب مستحقاته في خارج الميعاد المقرر قانوناً، ما تصبح معه الدعوى في هذا الخصوص غير مقبولة، وهو ما لم يفطن إليه حكم الاستئناف، ما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه.

وقال الموظف في طعنه على الحكم إنه طالب بمبلغ مليونين و521 ألف درهم، مقابل ما لحقه من أضرار باستقطاع ثلثي راتبه دون وجه حق، ما اضطره إلى التوقف عن الإنفاق على أسرته، ولجأ إلى الافتراض من الغير، فضلاً عما لحقه من أضرار أخرى أدبية، وهو ما يستوجب نقض الحكم.

وردت المحكمة الاتحادية العليا على ذلك بأن «المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أغفلت محكمة الموضوع الفصل في أحد الطلبات المطروحة عليها، ولم يرد في أسباب حكمها أو منطوقه قضاء صريح أو ضمني بشأنه، فإن الطلب يظل باقياً معلقاً أمامها، ولا يجوز اللجوء إلى طريق الطعن في الحكم لتدارك هذا الإغفال، وإنما يتعين العودة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالوسيلة التي حددها القانون في المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية، ما يضحى معه الطلب في هذا الخصوص معلقاً، ويتعين الرجوع إلى المحكمة ذاتها للفصل فيه».