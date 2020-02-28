الامارات | تعليق تنقّل مواطني «مجلس التعاون» بـ «الهوية» مؤقتاً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تعليق التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل من اليوم الجمعة، وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بإلزامية استخدام وثيقة جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركة تنقّل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وتمّ استثناء مواطني الدولة الموجودين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية، وكذلك مواطني مجلس التعاون الموجودين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار، وتعتبر هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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