الامارات | «الوطني» يوجّه 9 أسئلة إلى 3 وزراء الثلاثاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يوجّه 9 أسئلة إلى 3 وزراء الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة الثلاثاء المقبل، ثلاثة مشروعات قوانين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018، بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات، كما يوجه أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وتفصيلاً، يعقد المجلس جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، يناقش خلالها ثلاثة مشروعات قوانين، ويوجّه أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات: الاقتصاد، والتأمين الصحي، والتوطين، وأصحاب الهمم، والمساعدات الاجتماعية، والتعليم العالي، والاهتمام بالأسرة، حيث يوجه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، سؤالين، الأول إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، عبيد بن حميد الطاير، حول «تأثير تطبيق القيمة المضافة في الاقتصاد»، والثاني إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، حول «الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية».

كما يوجه سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، حول «التأمين الصحي للمواطنين»، فيما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، الأول من ضرار حميد بالهول الفلاسي، حول «توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية»، والثاني من محمد عيسى الكشف حول «إجازة الحداد»، والثالث من عدنان حمد الحمادي، حول «شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة».

كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، الأول من كفاح محمد الزعابي، حول «اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات»، والثاني من ناعمة عبدالله الشرهان، حول «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، والثالث من عدنان حمد الحمادي حول «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل».

وفي بند الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، يطّلع المجلس على ثلاثة مراسيم اتحادية هي: مرسوم اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بالتصديق على الاتفاق التكميلي لاتفاق المقر بين حكومة الدولة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ومرسوم اتحادي رقم (32) لسنة 2020 بالتصديق على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاق بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.

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وسيطلع المجلس في بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

«صحية الوطني» تنتهي من مناقشة «قانون المبيدات»

انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي من مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات، يتكون من 16 مادة، واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه.

وقال رئيس اللجنة، محمد اليماحي، إن اللجنة اعتمدت التعديلات الأخيرة على الجدول المقارن لمشروع القانون، تمهيداً لرفع تقريرها النهائي لرئاسة المجلس، لمناقشة مشروع القانون خلال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وأفاد اليماحي بأن اللجنة توافقت، خلال الاجتماع السابق، وممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، حول مواد مشروع القانون، والتعديلات التي أدخلتها على عدد منها، بما يتفق مع مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والحيوان، وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة للمبيدات منتهية الصلاحية، والتخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وتداول واستخدام المبيدات والرقابة والتفتيش عليها، مؤكدا أن مشروع القانون جاهز للمناقشة تحت قبة المجلس بحضور ممثلي الحكومة.

وتابع أن مواد مشروع القانون تناولت بيان نطاق سريان أحكام القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بمهام كل من الوزارة والسلطة المختصة، والأفعال المحظورة، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وتحديد الرسوم، وما يتعلق بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.