الامارات | بالفيديو.. عربات على سكك معلقة لنقل الركاب في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عربات على سكك معلقة لنقل الركاب في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تنفيذ مشروع سيوفر أحد الحلول المستقبلية المبتكرة في النقل، وذلك بالتعاون مع شركة بيم كار القابضة المحدودة، حيث سبتم العمل على تطوير عربات النقل التي تسير على سكك معلقة ، وتعمل بتقنيات تضمن السرعة والأمان والتوفير في الموارد.

وتتخصص الشركة البريطانية في تطوير وحدات النقل المعلقة، وهي نظام نقل مستقبلي للتنقل في إمارة دبي، يمتاز باستخدام مساحة أرض أقل بعدة مرات مقارنة بالأنظمة التقليدية ذات السعة نفسها، كما تمتاز الوحدات او العربات بكفاءة استخدام الطاقة، وصغر الحجم وخفة الوزن، وتتحرك بعجلات فولاذية على سكك معلقة.

و يأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، وذلك ضمن تطبيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، كما تأتي في إطار مساعي الهيئة لتحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة (الميل الأول والأخير) التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول إلى وجهاتهم النهائية.