الامارات | عامل نظافة ومندوب مبيعات يخطفان عاملاً بعد انتحال صفة رجلي شرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل نظافة ومندوب مبيعات يخطفان عاملاً بعد انتحال صفة رجلي شرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عامل نظافة ومندوب مبيعات آسيويين خطفا عاملاً آسيوياً بعد انتحالهما صفة رجلي شرطة، ثم أوهماه بأنه مطلوب أمنياً وسرقا منه في الطريق مبلغ 5000 درهم وهواتف محمولة، وأطلقا صراحة بعد التجول به فترة من الوقت بالسيارة.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يقف في منطقة فريج المرر يتصفح هاتفه، حين حضر المتهمان وكان أحدهما يرتدي الزي الوطني الإماراتي، والآخر يرتدي ملابس عادية لكن يعلق في رقبته شعار الشرطة، وأبرزا له البطاقة وتحدثا معه أولاً باللغة العربية وأخبراه بأنه متهم ببيع أرصدة اتصال هاتفية دون تصريح، فأنكر ذلك، لكنهما طلبا منه الصعود إلى المركبة، وجلس أحدهما إلى جواره، وأخرج جهاز ادعى أنه لكشف البصمات وقام بتصيم المجني عليه، ثم أخبره بأنه مطلوب بتهمة الهروب من الكفيل، وترتب عليه غرامة 50 ألف درهم وسوف يحبس ستة اشهر ويبعد بعد ذلك عن الدولة، وقيد يديه بقيد بلاستيكي.

وأضاف أن المتهم الذي كان يجلس إلى جواره قام بتفتيشه وأخذ منه مبلغ 5000 درهم وهواتفه، وانطلقا به إلى أن وصلا إلى مكان مظلم خلف حديقة الحمرية للسيدات، ثم أطلقا سراحه فرأته سيدة هناك وحكى لها ما حدث فأبغلت الشرطة، وتم استدعائه لاحقاً إلى المركز وعرضت عليه صور متهمين تعرف فيها على الشخصين اللذين خطفاه وقبض عليهما لاحقاً.