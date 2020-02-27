الامارات | %85 من مستشفيات الدولة حاصلة على الاعتماد الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من مستشفيات الدولة حاصلة على الاعتماد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت لجنة الاعتماد الدولية للمنشآت الصحية، وهي أكبر جهة اعتماد في الولايات المتحدة الأميركية، أن المنشآت الصحية في الإمارات تتمتع بأعلى مستويات الجودة، وأكثر من 85% من المستشفيات في الإمارات حصلت على الاعتماد الدولي، وآخرها مستشفى السعودي الألماني في الشارقة، الذي حصل على اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية للعام الجاري.

وقال مسؤولون في اللجنة للصحافيين إن المنشآت الصحية في الدولة تقدم خدمات طبية متميزة، وتسخّر التقنيات الحديثة لعلاج المرضى، والوصول إلى أعلى المعايير الطبية المقدمة عالمياً.

وذكر أعضاء اللجنة أنه تم منح الاعتماد من الزيارة الأولى لمستشفى السعودي الألماني، وكان النجاح بنسبة 98.4%، ويمثل هذا الاعتماد اعترافاً دولياً بتبني أعلى معايير الجودة الطبية.