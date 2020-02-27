الامارات | «الخارجية» تحذّر المواطنين من السفر إلى 5 دول بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تحذّر المواطنين من السفر إلى 5 دول بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت سفارتا الإمارات في كوريا الجنوبية وإيطاليا، المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى هاتين الدولتين، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد دعوة مماثلة صدرت من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن السفر إلى الصين، فيما قررت الوزارة، أخيراً، منع المواطنين من السفر إلى إيران وتايلاند.

وذكرت سفارة الإمارات في روما، عبر حسابها على «تويتر»، أنه «في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، تنصح السفارة المواطنين بتأجيل سفرهم إلى إيطاليا حفاظاً على صحتهم».

ونصحت المواطنين الموجودين في إيطاليا بتجنب الأقاليم المصابة، واتباع تعليمات السلطات الإيطالية، والتواصل في حالات الطوارئ على أرقام السفارة في روما 00390636306100، والقنصلية العامة في ميلانو 00393356584064.

Advertisements

من جانبها، أهابت سفارة الإمارات في سيؤول، عبر حسابها على «تويتر»، بمواطني الدولة تأجيل سفرهم في الوقت الحالي إلى كوريا الجنوبية حفاظاً على صحتهم، ونصحت المواطنين الموجودين في كوريا باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 00821067444401 أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة.وقررت دولة الإمارات منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند حتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إنه «في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد (كورونا) في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من إيران وتايلاند حتى إشعار آخر»، داعية المواطنين الموجودين في هذه الدول للتواصل مع السفارة والتسجيل في خدمة «تواجدي».

كما دعت سفارة الإمارات في سنغافورة المواطنين المقيمين في سنغافورة الى الامتثال للإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة السنغافورية، بعد رفع درجة الاستعداد إلى اللون البرتقالي، وذلك لزيادة حالات الإصابة بـ«كورونا».