الامارات | «طرق دبي» تؤكد وجود آلية لاستدعاء المركبات المعيبة مصنعياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تؤكد وجود آلية لاستدعاء المركبات المعيبة مصنعياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، بأنها تخطر ملاك المركبات «المعيبة مصنعياً» فوراً، عبر وكلاء السيارات المحليين، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن إجراءات التصليح للعيوب القابلة للمعالجة تتم مجاناً، جاء ذلك رداً على مطالبة عملاء بضرورة إخطارهم قبل توجههم إلى مراكز تراخيص المركبات التابعة للهيئة، تجنباً لتضييع الوقت والجهد.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إنها تتخذ إجراءات فورية، حفاظاً على سلامة ملاك المركبات ومستخدمي الطرق، داعية ملاك المركبات للتجاوب مع الإخطارات التي تصلهم من وكلاء المركبات حول السيارات المعيبة، حرصاً على سلامتهم.

وأوضحت أن عملية استدعاء وتصليح المركبات المعيبة إجراء عالمي، مطبق في معظم الدول، حيث يتم التنسيق بين سلطة الترخيص ومصنعي المركبات، للعمل على حصر المركبات المعيبة بسبب خطأ مصنعي، ولاستدعائها من قبل الوكيل لإجراء التصليحات اللازمة لضمان سلامة المركبة ومستخدميها.

وكان ملاك مركبات معيبة، صنع أعوام بين: 2013 إلى 2016، طالبوا الهيئة بإبلاغهم بواسطة رسائل نصية عن وجود عيوب مصنعية بمركباتهم، مشيرين إلى أنهم فوجئوا عند الذهاب لترخيص المركبات بأنها غير صالحة للترخيص بسبب عيوب في التصنيع.

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أعلنت عن رفض 3362 مركبة، خلال 2019، شكلت 13% من المركبات التي تم التقدم بطلب دخولها الدولة، وذلك بسبب عدم التزامها باشتراطات النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة.

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وأكدت هيئة الطرق المواصلات أنها وضعت، بالتعاون مع وكلاء السيارات المحليين في دبي، ضوابط وآلية لاستدعاء المركبات المعيبة مصنعياً، وحصرها وتحديد مالكها، وما إذا كانت لاتزال مرخصة في دبي، أم تم شطبها أو تسفيرها إلى الخارج.

وأضافت أنه تم حصر ملاك تلك المركبات، والتواصل معهم من قبل وكلاء السيارات المحليين، متابعة أنه تم وضع ملاحظة على ملف المركبة في نظام الترخيص، لمراجعة الوكيل المعتمد لإجراء التصليحات اللازمة، حفاظاً على سلامة المركبة ومستخدميها، وذلك في الأحوال التي لم يستجب فيها صاحب المركبة، أو كانت هناك صعوبة في الوصول إليه.

وأشارت إلى أن خضوع المركبات لعمليات إصلاح العيوب المصنعية، القابلة للإصلاح، يتم مجاناً، مشيرة إلى الحملات التي يتم الإعلان عنها، حول المركبات المعيبة، عن طريق الوكيل المحلي، بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة.

شروط الفحص الفني

يشترط لترخيص المركبة أن تجتاز الفحص الفني، الذي يثبت أنها خالية من أي مشكلات ميكانيكية أو تقنية، تعرض سائقها أو مستخدمي الطرق للخطر في حال استمر بقيادتها.

وتتضمن شروط اجتياز الفحص الفني للمركبة أن تكون خالية من أي صدمات أو ملصقات أو إضافات غير مسموح بها، وكذلك التأكد من عمل حزام الأمان في المقاعد الأمامية، بالإضافة إلى صلاحية الإطارات وخلوها من العيوب، وعدم وجود خلل في محرك المركبة أو تسرب زيت أو سوائل أخرى من أسفل المركبة.