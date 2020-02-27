الامارات | هيئة تنمية المجتمع تتعرف إلى احتياجات وتطلعات أهالي حتا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة تنمية المجتمع في دبي إطلاق مركز حتا الاجتماعي، أواخر الشهر الجاري، ووجه مدير عام الهيئة، أحمد جلفار، خلال زيارة تفقدية للمركز، بفتح المجال لموفري الخدمات الاجتماعية، للتعرف إلى احتياجات وتطلعات الأهالي، بما يسهم في تطوير الخدمات بالشكل الأمثل.
ودعا جلفار المعنيين بتوفير خدمات أصحاب الهمم، وخدمات كبار المواطنين والأنشطة الشبابية، إلى استثمار مرافق المركز، وطرح مبادرات تعزز استفادة الشرائح المعنية من أهالي حتا.
ويعد مركز حتا المجتمعي أحد المشروعات المستدامة للمنطقة، ويسهم في تحقيق أهداف الخطة التنموية الشاملة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من خلال دعم الأسر والأفراد، وتطوير برامج من شأنها تحسين جودة حياتهم.
وإضافة إلى سهولة الوصول لمختلف الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الهيئة، سيتمكن زوار المركز من التمتع بالبرامج الثقافية والترفيهية، التي تنظم بشكل يومي في مرافق المركز، والوصول إلى خدمات مصرفية وإسكانية وتعليمية، تقدم بالتعاون مع شركاء الهيئة.
كما سيتم تنفيذ مبادرات متنوعة، بالتعاون مع الدوائر المحلية والقطاع الخاص، لتمكين الشباب الباحثين عن عمل، من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتطوير أعمال الأسر المنتجة.
تفعيل دور الشباب
أكد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أحمد جلفار، خلال زيارة مركز حتا الاجتماعي، أهمية تفعيل دور الشباب في تطوير مختلف القطاعات التنموية في حتا، وتوجيههم لاكتساب الخبرات بما يلبي الخطط المستقبلية للمنطقة، لافتاً إلى أن عدد المتطوعين من أهالي حتا، في المبادرات والبرامج المختلفة المقامة في المنطقة، وصل خلال العام الماضي إلى أكثر من 150 متطوعاً.
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