الامارات | الصحة" تحذر من دواء يرفع احتمالية الإصابة بالسرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة" تحذر من دواء يرفع احتمالية الإصابة بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من احتمالية خطر الإصابة بالسرطان في المرضى المستخدمين للدواء XR Belviq (locaserin)، الذي تنتجه شركة Arena Pharmaceuticals، والذي يستخدم لتخفيف الوزن.

وقالت الوزارة في تعميم صادر إلى جميع المنشآت الصحية، إنه ليست هناك أدلة تثبت بأن لوركاسيرين تساهم في خطر الإصابة بالسرطان،ومع ذلك، أرادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توعية الجمهور بهذا الخطر المحتمل، وعلى ممارسي الرعاية الصحية أن يضعوا بعين الاعتبارفيما إذا كانت فوائد تناول المادة الدوائية لوركاسرين تفوق المخاطر المحتملة عند اتخاذ قرار بشأن وصف أو متابعة المرضى، كما يجب على المرضى الذين يتناولون حاليا الدواء التحدث الى اطبائهم حول احتمالية زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

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وفي تعميم آخر، حذرت الوزارة من تقارير السلامة للوسيلة الطبية Segment Cuvette Reaction CH Atellica، التي تنتجها شركةSiemens Healthcare Diagnostic Inc.، حيث حددت الشركة المصنعة أن نسبة حوالي نصف في المئة من منتجات هذه المجموعة والتيتنتهي برقم التشغيلة "17 "أو "18 "قد تكون بها عيوب في الكويب المخبري تسمح للماء من حمام الماء بتلويث الجزء الداخلي من الغطاء، معالعلم بعدم تأثر الكويب المخبري داخل الشريحة المتضررة في جميع الأوضاع.

وحددت الوزارة أرقام التشغيلات وهي، N1503218 , 1503918 , N1526418 , N1527518 , N1530318 , N1532318، وطلبتفحص المنتج والتخلص منه إذا كان ضمن التشغيلات المذكورة.