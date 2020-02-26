الامارات | 85% من المستشفيات في الإمارات تحمل الاعتماد الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من المستشفيات في الإمارات تحمل الاعتماد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت لجنة الاعتماد الدولية للمنشآت الصحية، وهي أكبر جهة اعتماد بالولايات المتحدة الأميركية، ان المنشآت الصحية في الإمارات تتمتع بأعلى مستويات الجودة في خدماتها الطبية.

وقال مسؤولون في اللجنة للصحافيين بالشارقة إن المنشآت الصحية في الدولة تقدم خدمات طبية متميزة، وتسخر التقنيات الحديثة لعلاج المرضى، والوصول إلى أعلى المعايير الطبية المقدمة عالميا.

وقالت اللجنة إن أكثر من 85% من المستشفيات في الإمارات حصلت على الاعتماد الدولي، وكان آخرها مستشفى السعودي الالماني بالشارقة الذي حصل على اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية بالولايات المتحدة الامريكية ( جي سي آي ) للعام الحالي 2020.

وذكر أعضاء اللجنة أنه تم منح الاعتماد من الزيارة الأولى للمستشفى، وكان النجاح بنسبة 98,4 ويمثل هذا الاعتماد اعترافا دوليا بتبني المستشفى اعلى معايير الجودة الطبية.

وزارت لجنة الاعتماد الدولية المستشفى مؤخرا واطلعت على الخدمات العلاجية المختلفة التي يقدمها، وتفقدت العمل في اقسامه المتنوعة والتقت بالمرضى ومرافقيهم واستمعت الى ملاحظات الزوار، وخلصت الى ان المستشفى يتمتع بامكانيات علمية وعملية رفيعة ومبادرات متقدمة لخدمة المرضي والسعي الى نيل رضاهم بتقديم افضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

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وابدى اعضاء اللجنة اعجابهم بحرص المستشفى السعودي الالماني الشارقة على راحة عملائها واشادت بالسهولة والانسيابية واللمسات الانسانية في الاداء وروح المبادرة والقدرة على تحدي الظروف والصعاب والتسابق الى انقاذ المريض

من جانبه قال المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس ادارة مجموعة مستشفيات السعودي الالماني أن الاعتماد الدولي سيسهم بلا شك في دفع العاملين والاطباء الى بذل المزيد من الجهد في سبيل راحة المرضى وعلاجهم بما يمكنهم من تحسين الاداء وتطوير القدرات لطرح المبادرات الخلاقة التي تحقق اهدافها في رعاية المرضى والاهتمام بذويهم.

واكد بترجي ان مجموعة مستشفيات السعودي الالماني تلتزم دوما بمحاور اساسية تحكم العمل الطبي اهمها اكتساب رضا المريض وراحته وجميع افراد اسرته والسرعة في الاستجابة لحاجة المريض.

وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة السعودي الالماني في الامارات الدكتورة ريم عثمان أن الاطباء والاداريين والموظفين بمستشفى السعودي الألماني في الشارقة، يحرصون على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ما ساهم في الوصول الى هذه النتيجة الدولية.

وأضافت: شهادة اعتماد الجودة الامريكية تضع المستشفى في مصاف المستشفيات الرائدة في الشرق الاوسط والمنطقة العربية والخليجية.