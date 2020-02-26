الامارات | أول حديقة لـ"أصحاب الهمم" تدخل الخدمة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أول حديقة لـ"أصحاب الهمم" تدخل الخدمة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، أول حديقة مهيأة ومجهزة لأصحاب الهمم في مدينة خليفة بأبوظبي، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مؤسسة زايد العليا ودائرة البلديات والنقل بلدية مدينة أبوظبي و مركز التواجد البلدي بمدينة خليفة، وشركة أبوظبي للخدمات العامة ( مساندة ) ومجموعة جلامور وقياس جروب وسوبر ساين، في إطار مبادرات المؤسسة الاستراتيجية لدعم هذه الفئة الغالية، وإعطاء الأولوية والتميز لهم من خلال توفير المرافق الحضارية والخدمات المتطورة التي تسهم في دمجهم في الحياة اليومية.

حضر الافتتاح كل من مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، سيف بدر القبيسي، ومدير عام وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، سويدان الظاهري، وأمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبد العالي الحميدان، بالإضافة إلى عدد من القيادات وممثلي المجتمع المحلي، وأصحاب الهمم القاطنين بمدينة خليفة، وذلك من منطلق على تحقيق رؤية ورسالة " زايد العليا " في تحقيق أولوياتها التي تهدف لتوفير فرص أكبر للمشاركة في الحياة العامة لأصحاب الهمم، مما يحقق توسيع مشاركتهم في الأنشطة بهدف إسعادهم.

وبحسب المؤسسة، تم اختيار موقع الحديقة الجديدة، لكثافة أعداد القاطنين بالمنطقة من المنتسبين لفئة أصحاب الهمم المسجلين في المؤسسة، الأمر الذي يستوجب تنفيذ تلك المشاريع لمنح الأطفال من أصحاب الهمم، فرصة مشاركة أقرانهم من الأسوياء اللعب واللهو وممارسة الرياضة، ضمن منطقة ألعاب صديقة للأطفال أصحاب الهمم في الحدائق العامة، دون عائق أو شعور بالنقص.

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وتضمنت الحديقة الجديدة باقة من الألعاب التي تراعي هذه الشريحة الغالية من الصغار وتتناسب معهم، عبارة عن سبعة ألعاب مختلفة تتناسب مع متطلبات أصحاب الهمم من مختلف أنواع الإعاقات سواء ذوي الاعاقات الذهنية أو الجسدية أو السمعية أو التحديات البصرية ومصابي التوحد، وتعمل على رفع المهارات الحسية لهم.

وخصصت بلدية مدينة أبوظبي المساحات اللازمة بمنطقة الألعاب في حديقة مدينة خليفة لأصحاب الهِمم لاستفادة المؤسسة منها، واعتمدت المواد والمواصفات اللازمة والموافقة عليها، وقامت بالكشف على الألعاب الخاصة بأصحاب الهِمم للتأكد من مطابقتها للمعايير الخاصة بأصحاب الهمم، واستلامها على أن تكون أصولاً مادية تابعة للمؤسسة، وضمّها في عهدة الدائرة، ومنحت مؤسسة" زايد العليا" مدّة خمس سنوات لأعمال صيانة الألعاب المضافة، كما أضافت مواقف سيارات لأصحاب الهِمم مقابل الحديقة، وأهلت ممرات المداخل والمخارج والمسارات بداخل الحديقة بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهِمم.

فيما قامت مؤسسة زايد العليا، بتوفير سبع ألعاب متنوعة ومخصصة لجميع فئات أصحاب الهِمم، والتأكد من تحقيق شروط الأمن والسلامة والحصول على الشهادات اللازمة ، ووفرت الضمانات اللازمة لاستخدام الألعاب لمدّة (5) سنوات والقيام بأعمال الصيانة الدورية لها خلال تلك الفترة، وتفعيل الحديقة وإشراك فئة أصحاب الهِمم في الأنشطة المنفذة في المرافق المجتمعية، وعمل دراسة رضا واحتياجات المجتمع و أصحاب الهِمم وذويهم، فضلاً عن إقامة الفعاليات الخاصة بهم بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل، والإعلان والتسويق عن الحديقة عبر المنصات الإعلامية الخاصة بالمؤسسة .

وبدورها وفّرت "مساندة" كافة الإمكانات لنقل وتركيب الألعاب والمظلات من المؤسسة إلى موقع الحديقة مدينة خليفة وتركيب أرضية جديدة.، ومنح ضمان مجاني خمس سنوات على الأرضية فقط بالإضافة الي اللعبة الحسية المقدمة، والتأكد من تحقيق شروط الأمن والسلامة والحصول على الشهادات اللازمة بهذا الشأن من الجهات المعتمدة بالتعاون مع المؤسسة.