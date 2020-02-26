الامارات | سبعيني يتلقى مساعدات خيرية يقود أكبر عملية تهريب مخدرات إلى دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سبعيني يتلقى مساعدات خيرية يقود أكبر عملية تهريب مخدرات إلى دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أن قيمة المخدرات التي ضبطت في أكبر عملية من نوعها في العالم بلغت 1,8 مليار درهم، وزادت كمية المضبوطات عن خمسة أطنان، أو أكثر من 35 مليون حبة كبتاجون، هربت من ميناء اللاذقية في سوريا.

وقال اللواء المري أن المخدرات كانت مخفاة بحرفية شديدة داخل بكرات أسلاك معدنية ضخمة، نفذتها عصابة، يقودها شخص سبعيني، يتلقى مساعدات شهرية بقيمة ألفي درهم من جمعية خيرية في إمارة الشارقة.