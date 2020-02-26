الامارات | «صحة دبي» تُدخل أدوية بيولوجية جديدة العام الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تُدخل أدوية بيولوجية جديدة العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي أنها بصدد إدخال أدوية بيولوجية جديدة لعلاج أمراض عدة، أبرزها الروماتيزم، وأمراض الجهازين الهضمي والعصبي، والأمراض الجلدية، والقولون، والسرطان، خلال العام الجاري.

وأفادت على هامش معرض دوفات للصيدلة، بأن عدد أصناف الأدوية المسجلة لديها بلغ 1400 صنف دوائي.

وافتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، أمس، مؤتمر ومعرض الصيدلة الذي يستمر ثلاثة أيام.وقال مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي رئيس مؤتمر ومعرض «دوفات»، الدكتور علي السيد، إن حجم سوق الأدوية في الدولة سيصل إلى 13.5 مليار درهم قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى 21.7 مليار درهم بحلول عام 2025.

وأضاف للصحافيين أن عدد مصانع الأدوية في الدولة وصل إلى 34 مصنعاً بعد أن كان 16 مصنعاً عام 2015، لافتاً إلى أن الزيادة جاءت بفضل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين.

وأشار إلى أن الإمارات استطاعت تشجيع الشركات العالمية على فتح مكاتب إقليمية تغطي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن عدد المكاتب ارتفع من 53 مكتباً عام 2016 إلى 75 مكتباً عام 2019 بنسبة نمو 21%.

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وقال إن عدد أصناف الأدوية المسجلة في الهيئة وصل إلى 1400 صنف دوائي، منها الأدوية البيولوجية والجينية، إضافة الى أحدث المنتجات الدوائية عالمياً.

ويشارك في المؤتمر 156 متحدثاً من المنطقة والعالم، وتتضمن أجندته 171 جلسة علمية و22 ورشة عمل.

ويستقطب الحدث 33 ألف زائر ومشارك من 75 دولة حول العالم، منها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والصين والهند وباكستان وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية ومصر والسعودية، وغيرها من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وركزت أجندة المؤتمر على العديد من الموضوعات من ضمنها موضوع «علم الصيدلة والطب التخصصي: كل شيء في الجينات؟»، و«نقص الأدوية.. الأسباب والإدارة»، وموضوع «أحدث الاتجاهات التي طورت من الرعاية الصيدلية الممارسة الصيدلية»، و«كيف يمكن لوبائيات الأدوية أن تلهم في تحسين الصيدلة اليوم»، و«تصميم وتحليل الدراسات الوبائية الدوائية متعددة البلدان ومتعددة قواعد البيانات»، وغيرها الكثير من الموضوعات المهمة.

• 13.5 مليار درهم حجم سوق الأدوية في الدولة، نهاية العام الجاري.