الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يبعثون برقيات تعزية لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية بوفاة محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه و صادق مواساته لأسرة الفقيد. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى أسرة الرئيس الراحل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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