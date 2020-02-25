الامارات | "الداخلية" تدعو الجمهور للمشاركة في مسابقة جوائزها 300 ألف دولار‎

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الداخلية المبتكرين والملهمين في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات من جميع أنحاء العالم للمشاركة في " هاكاثون لعالم أفضل" تحت شعار ابتكارك أمان 2020 "والذي سيعقد خلال الفترة من 14 ولغاية 16 مارس. ويتنافس المشاركون لابتكار حلول تقنية ابداعية للتحديات التي يتم طرحها خلال الهاكاثون ويتم تكريمهم في معرض آيسنار أبوظبي 2020 بالإضافة لعرض ابتكاراتهم في جناح وزار الداخلية. وتتنافس الفرق في ثلاثة تحديات رئيسية هي المجال الأمني، والدفاع المدني والخدمات للفوز بالجوائز الثلاثة المخصصة لكل فئة وقيمتها 100 ألف دولار بمجموع 300 ألف دولار ، كما تخصص 10 الأف دولار للتوزيع بين المتأهلين في المرحلة الأولى من الشركات الناشئة الأول 5000 والثاني 3000 والثالث 2000، ويستطيع الراغبين التقدم فوراً عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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