الامارات | وزارة شؤون الرئاسة تنعى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة شؤون الرئاسة تنعى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له محمد حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق الذي وافته المنية اليوم .

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى وزارة شؤون الرئاسة المغفور له محمد حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

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لقد فقدت الأمة العربية اليوم قائدا بارزاً كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص وكانت تربطه علاقة وطيدة وخاصة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وعمل مع أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر و الإمارات حيث شهدت علاقاتهما تطورا في المجالات كافة، كما ساهم في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد إنقطاع دام عدة سنوات فضلا عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي و الدولي .

نسال الله العلي القدير أن يلهم أسرة الفقيد الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وان يجزيه خير الجزاء وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد تقرر تنكيس الأعلام ليوم واحد بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.