الامارات | تقنية حديثة استخدمها مستشفى دبي لنقل كلى من متبرعة مواطنة لأخيها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، عن نجاح إجراء أول عملية زراعة كلى في مستشفى دبي، قبل أسبوعين، لطالب مواطن يدرس بالجامعة، وكانت المتبرعة أخت المريض.
وأفادت المديرة التنفيذية لمستشفى دبي، الدكتورة مريم الريسي، بأن فريقاً من المستشفى استغرق في تجهيز الخدمات اللوجستية لإجراء عملية الزراعة أكثر من ستة أشهر، وتمكن من إجراء العملية بنجاح، مضيفةً أن العملية نفذها فريقان: أحدهما بقيادة استشاري ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى دبي، الدكتور ياسر السعيدي، الذي تمكن من استئصال الكلى من المتبرعة باستخدام المنظار، ويعتبر الطبيب الوحيد الذي يستطيع استئصال الكلى باستخدام المنظار عن طريق الطابعة الثلاثية الأبعاد.
فيما الفريق الثاني، الذي أجرى عملية زراعة الكلى للمريض، بقيادة الدكتور الإيطالي أندريا، مع الدكتور زيد المازن، وهو من الكفاءات المواطنة في قسم الجراحة بمستشفى دبي.
وأضافت أن الفريقين الطبيين مكونان من 25 طبيباً، منهم من قام بعملية الاستئصال، ومنهم من قام بالزراعة، لافتة إلى أن المريض كان يجري غسيلاً للكلى بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً.
وأشارت إلى أن المريض غادر المستشفى قبل أسبوع من الآن، وتؤكد التحاليل والمتابعة الدورية له وللمتبرعة تحسن حالتيهما، لافتةً إلى أن الأخت تبرعت لأخيها المريض بدافع من المسؤولية تجاه أخيها المريض، بعد وفاة والديهما، مشيرةً إلى أن المريض (27 سنة) يعاني فشلاً كلوياً، وتبرعت له أخته (24 سنة) بكليتها، وتمت عملية زراعة الكلى بنجاح تام.
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