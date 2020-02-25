الامارات | 9850 نسمة زيادة في عدد المواطنين بدبي خلال 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن 9850 نسمة زيادة في عدد المواطنين بدبي خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت التقديرات السكانية السنوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، أن عدد المواطنين الإماراتيين في إمارة دبي بلغ 263 ألفاً و450 نسمة بنهاية العام الماضي، مقابل 253 ألفاً و600 نسمة في عام 2018، بزيادة مقدارها 9850 نسمة، وبنسبة نمو بلغت 3.88%.
ووفقاً لبيانات صادرة عن المركز، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، شكل المواطنون نسبة بلغت نحو 7.8% من إجمالي عدد سكان الإمارة البالغ ثلاثة ملايين و355 ألفاً و900 نسمة. وبلغت خصوبة المرأة الإماراتية في دبي 3.5 أطفال لكل امرأة.
وارتفع عدد الأفراد الموجودين في الإمارة خلال ساعات الذروة الاعتيادية ليصل إلى 4.5 ملايين نسمة.
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