الامارات | شرطة دبي تنشر توعية أمنية للجالية الهندية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنشر توعية أمنية للجالية الهندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية الهند، ورشة عمل لتعزيز نشر الثقافة الأمنية بين الجالية الهندية، وذلك في نادي الضباط، بحضور نائب مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد طارق سلطان هلال السويدي، ونائب مدير مركز حماية الدولي، العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، وعدد من الضباط، وممثلين عن القنصلية الهندية، ونحو 257 من أبناء الجالية الهندية. وأكد السويدي أن تنظيم الورشة يأتي بإشراف من مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، ومتابعة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، بهدف تعزيز التواصل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً القنصليات والهيئات الدبلوماسية العاملة في دبي.

وأضاف أن شرطة دبي حريصة على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وعلى مد جسور التواصل بين الشرطة والجمهور للإبلاغ عن أية ظواهر سلبية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالقوانين والحس الأمني لدى الرعايا المقيمة والزائرة للدولة بما يعزّز الأمن والأمان.

وتضمنت الورشة محاضرات التوعية بجرائم النفس والمال، والجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، إلى جانب التوعية بقانون المرور الاتحادي، والجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدّم من شرطة دبي لعملائها عبر مراكز الشرطة الذكية SPS.