الامارات | «زايد للإسكان» يطلق الجيل الأول من مساكن «زايد 2071»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للإسكان» يطلق الجيل الأول من مساكن «زايد 2071» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الإعلان عن تشييد مسكن «زايد 2071»، أول مسكن مُبتكر ومُستدام يحصل على أعلى تقييم بيئي في الدولة حسب نظام «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ من دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، والذي ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع شركة مصدر في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان، وذلك بحضور وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.

وأكد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل ذكي ومتطور ومستدام، يخدم المواطنين ويوفر أرقى الخدمات ويؤمن الحياة الكريمة لهم ويلبي متطلبات المجتمع من المساكن العصرية. وقال الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن مشروع مسكن «زايد 2071» يأتي في إطار رؤية دولة الإمارات 2021 في مجال التنمية المستدامة، وتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة تُسهم في جودة حياة الأفراد، وزيادة توليد الطاقة النظيفة في الدولة.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندس محمد إبراهيم المنصوري، أن البدء بمرحلة تشييد مسكن «زايد 2071» سيتم خلال الربع الأول من العام الجاري، بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام، وشركة «أصول» للاستشارات الهندسية. وأوضح المنصوري، أن المشروع يُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تصميم نسخة جديدة ومطوّرة من المسكن المستدام ليتلاءم مع احتياجات الأسر المواطنة.