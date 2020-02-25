الامارات | شرطة دبي تمدد «خصم المخالفات المرورية» لعام جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تمدد «خصم المخالفات المرورية» لعام جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي تمديد مبادرة خصم المخالفات المرورية لعام جديد يبدأ بأثر رجعي من تاريخ السادس من فبراير الجاري، ويحصل السائقون الملتزمون على خصم بواقع 25% كل ثلاثة أشهر على مخالفاتهم المرورية، إلى أن تصل النسبة إلى 100% بعد مرور عام كامل شرط الالتزام طوال العام وعدم ارتكاب أي مخالفات مرورية.

وقال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، العميد خالد الرزوقي، خلال مؤتمر صحافي، في مقر نادي دبي للصحافة، أمس، إن النظام يطبق الخصم تقنياً بشكل آلي كل ثلاثة أشهر، دون أي تدخل بشري، لضمان الدقة والشفافية.

وتفصيلاً، ذكر نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العقيد جمعة سالم بن سويدان، إن المبادرة حققت في عامها الأول نتائج إيجابية كثيرة، إذ بلغ عدد المستفيدين منها 557 ألفاً و430 سائقاً، بواقع 114 ألفاً و769 رجلاً و444 ألفاً و661 امرأة، لافتاً إلى أن قيمة المخالفات التي تم إلغاؤها من سجل المستفيدين بلغت 546 مليوناً و970 ألفاً و930 درهماً.

وأضاف أن من أبرز نتائج مبادرة «تسوية المخالفات المرورية» كذلك المساهمة في خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بواقع 16% والإصابات البليغة بواقع 38%، مشيراً إلى أن كلفة الحوادث التي تم تفاديها حسب المتوسط العالمي للخسائر الناتجة عن الحوادث تقدر بنحو 610 ملايين و427 ألف درهم، ما يعكس أهمية المبادرة في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وحماية المرافق وتقليل الخسائر البشرية والمالية.

وأوضح على هامش المؤتمر لـ«الإمارات اليوم» أن حادث «حافلة العيد» الذي وقع العام الماضي خلال فترة تطبيق المبادرة أسفر عن وفاة 17 شخصاً، نتيجة خطأ بشري لا علاقة له بأنظمة السير أو جودة الطرق، مؤكداً أن تأثير المبادرة على مؤشر الوفيات كان سيرتفع إيجابياً لأكثر من 50% لولا وقوع هذا الحادث، وعلى الرغم من ذلك حققت المبادرة نتائج جيدة لها تأثير مباشر على مؤشر الحوادث والوفيات والإصابات.

وأشار إلى أن الأردنيين تصدروا قائمة السائقين الأكثر التزاماً واستفادة من الدورة الأولى من المبادرة التي انطلقت يوم السادس من فبراير الماضي، وانتهت في السادس من فبراير الجاري بواقع 176 ألفاً و987 سائقاً، يليهم الفلبينيون بواقع 164 ألفاً و976 سائقاً، ثم الهنود بواقع 128 ألفاً و553، فيما استفاد 88 ألفاً و146 مواطناً إماراتياً، يليهم المصريون بواقع 35 ألفاً و406، وتفاوتت الأعداد المتبقية بين سائقين من جنسيات دول مختلفة.

وكشف بن سويدان أن شرطة دبي لم تفصل بين الدورة الأولى والثانية من المبادرة، وذلك تشجيعاً للسائقين الذين واصلوا التزامهم، إذ بإمكان الشخص الذي حصل على 50% من المبادرة السابقة، استكمال مشوار الالتزام والحصول على خصم بنسبة 75% إذا التزم ثلاثة أشهر إضافية، أو 100% إذا التزم ستة أشهر إضافية، بحيث يكمل عاماً كاملاً بانضباط كامل.

وأكد أن قرار تمديد مبادرة خصم المخالفات المرورية بأثر مستقبلي صدر بعد دراسة متأنية مع الشركاء في مؤسسة الإسعاف وهيئة الصحة في دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والتأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن التأثير الإيجابي للمبادرة جيد للغاية، كما أنه دليل واضح على ادعاءات البعض بأن الغرض من المخالفات هو جباية الأموال.

ولفت بن سويدان إلى أن من الجوانب الإيجابية التي رصدتها شرطة دبي خلال المبادرة، اهتمام عدد كبير من أفراد المجتمع، وحرصهم على الاستفسار بشكل مستمر عن كيفية الاستفادة من المبادرة، وما إذا كانت هناك إمكانية لتجديد مركباتهم دون سداد المخالفات، وهل تؤثر بعض المخالفات التي ارتكبوها في إمكانية استفادتهم من الخصم، بعد أشهر قضوها ملتزمين.

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وأكد أنه بغض النظر عن التفاصيل المرتبطة بمبادرة تسوية المخالفات، فإن مجرد التفاعل مع أفراد المجتمع يمثل قيمة مهمة، ويعكس نجاح استراتيجية القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، في تعزيز الشراكة مع الجمهور، ورصد آرائه وردود أفعاله، لضمان تقديم أفضل الخدمات إليه وتحقيق سعادته.

وشرحت شرطة دبي اشتراطات الاستفادة من المبادرة حين أعلنت عنها، وأنها تتيح للسائقين، الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم، عدم دفع تلك المخالفات، شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكاب أي مخالفة مرورية، ليستفيدوا بخصم قيمته 100%، إذا التزم السائق لمدة 12 شهراً طوال العام، و75% إذا لم يرتكب مخالفات لمدة تسعة أشهر، و50% مقابل الالتزام ستة أشهر، و25% لمدة ثلاثة أشهر.

من جانبه قال مدير إدارة العمليات بالإنابة بمؤسسة دبي للإسعاف، مشعل جلفار، إن مبادرة تسوية المخالفات أسهمت بشكل كبير في تقليل الحوادث والوفيات، وفق نتائج الدراسات الخاصة بالمبادرة، ما يعد مؤشراً إيجابياً في المؤسسة.

وقالت مدير مكتب إدارة حالات المرضى في مستشفى راشد، عائشة الكندي، إن المبادرة كان لها أثر واضح في تقليل الحوادث التي ينتج عنها إصابات خطيرة، بالنظر إلى أن مستشفى راشد هي المرفق الصحي الذي يستقبل ضحايا الحوادث المرورية، متوقعة أن يستمر الانخفاض خلال الدورة الثانية من المبادرة.

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خصم مخالفات مرورية بـ60 ألف درهم من سائق في دبي

أفاد أحد المستفيدين من مبادرة خصم المخالفات المرورية في دبي، السائق الأردني إياد زلاطيمو، بأنه حصل على خصم 100% على المخالفات المسجلة من قبل الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بواقع 60 ألف درهم.

وأشار إلى أنه كان خارج الدولة وتعرضت سيارته للسرقة وارتكب بها اللص مخالفات بقيمة 60 ألف درهم، لكنه اتخذ إجراءات قانونية ثم التزم خلال فترة المبادرة وحصل على الخصم، فيما لاتزال عليه مخالفات قيمتها 50 ألف درهم في إمارات أخرى.

رجل يهدد زوجته بالزواج بأخرى لعدم التزامها مرورياً

قال نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العقيد جمعة بن سويدان، «من المواقف الطريفة التي ارتبطت بمبادرة خصم المخالفات المرورية في دبي، أن رجلاً عانى عدم التزام زوجته بقانون السير وارتكابها مخالفات بشكل متكرر، ما يكبده مبالغ مالية كبيرة،وحين أعلنت شرطة دبي عن مبادرة خصم المخالفات قرر الاستفادة منها بأكبر صورة ممكنة، وأبلغ زوجته بأنه في حالة عدم التزامها وإصرارها على ارتكاب المخالفات فسوف يتزوج بأخرى، ما دفعها إلى التقيد بقانون السير واستفاد بصورة كبيرة من المبادرة».