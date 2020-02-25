الامارات | محمد بن زايد: الإمارات تعزز موقعها في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الإمارات تعزز موقعها في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز موقعها في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبلها وتوجيهها إلى خدمة الإنسان وتقدمه ورفاهيته، وتؤمن بأن قيمة التكنولوجيا تكمن في قدرتها على تغيير حياة البشر إلى الأفضل، وإن مسؤوليتنا أن نجعل من التكنولوجيا جسراً للبناء والتقدم والأمن والاستقرار للجميع».

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2020) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس 2020) اللذين تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير الجاري.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن معرضي «يومكس» و«سيمتكس» يجسدان دور دولة الإمارات المهم في توفير المنصات العالمية الفاعلة للحوار حول القطاعات الحيوية التي تهم حاضر العالم ومستقبله، مشيراً سموه إلى أن المشاركة الكبيرة والنوعية فيهما، والتي تتزايد بشكل ملحوظ بين كل دورة وأخرى، تجسد الثقة العالمية الكبيرة في قدرة الإمارات على تنظيم أكبر الفعاليات الدولية في المجالات المختلفة وسياساتها الداعمة لكل ما يحقق التنمية والاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح سموه أن التكنولوجيا الخاصة بالأنظمة غير المأهولة والتدريب والمحاكاة تشهد تطوراً كبيراً، ودولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مواكبة هذا التطور في سياق استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر دخلها وبناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا في مجال التنمية.

وتجول سموه في أجنحة الشركات الإماراتية والعالمية المشاركة، وتعرف إلى أحدث التكنولوجيات المعروضة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب. وتبادل سموه الحديث مع العارضين وأصحاب الشركات والمسؤولين والخبراء المشاركين حول آخر التطورات في التقنيات الحديثة.

وتمنى سموه للمشاركين في المعرضين التوفيق والنجاح، وبناء شراكات فاعلة تعود بالخير على الجميع. رافق سموه خلال الجولة رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

وتواصلت فعاليات معرضي «يومكس 2020»، والمحاكاة والتدريب (سيمتكس 2020)، أكبر حدث متخصص في تقنيات النماذج التدريبية المتطورة على مستوى العالم، لليوم الثاني بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ووقعت القوات المسلحة الإماراتية، خلال اليوم الأول للفعاليات، خمس صفقات مع شركات محلية ودولية، بقيمة إجمالية تجاوزت 156 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي صفقات اليوم الثاني 468 مليوناً و871 ألفاً و154 درهماً، ليبلغ بذلك إجمالي صفقات اليومين الأولين 624 مليوناً و962 ألفاً و659 درهماً.

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وأعلنت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي)، الرائدة على مستوى المنطقة في حلول الأنظمة والخدمات ذاتية التحكم، عن توقيع عقد بقيمة 234 مليون درهم لتزويد القوات المسلحة في دولة الإمارات بمروحيات درون «كامكوبتر» الجديدة بدون طيار من طراز S-100. وتتضمن الاتفاقية استخدام المنظومة الجديدة، ضمن مجموعة واسعة من التطبيقات العسكرية، التي تشمل: جمع المعلومات الاستخبارية، والمراقبة والاستطلاع، والاستهداف، والدعم البحري والدوريات الحدودية. ويمكن للمنظومة غير المأهولة تتبع الأهداف المتحركة، مع إمكانية نشرها في حالات الطوارئ. كما تشمل الاتفاقية متابعة الدعم اللوجستي والتقني المتكامل، والتدريب على الطائرة الجديدة.

وأعلنت «مراكب تكنولوجيز»، الشركة الرائدة في مجال توفير أنظمة القيادة الذاتية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «فينكانتييري»، إحدى أكبر مجموعات بناء السفن في العالم، لاستكشاف فرص التعاون العالمية بين الجانبين في مجال تقنيات أنظمة القيادة الذاتية.

وتنص المذكرة على إجراء عملية تقييم شاملة لحلول القيادة الذاتية الحالية في محفظة «فينكانتييري»، والأنظمة غير المأهولة الحاصلة على براءة اختراع لدى شركة «مراكب تكنولوجيز»، إلى جانب العمل على تطوير تطبيقات مخصصة لمختلف أنواع السفن ضمن محفظة «فينكانتييري».

وتقوم «مراكب تكنولوجيز» بتصميم وتصنيع باقة متنوعة من المنتجات التقنية، التي تراوح بين أنظمة القيادة الذاتية الفائقة التطور، ومحطات التحكم الأرضية للاستخدامات العسكرية والصناعية. ومن خلال دمج نظام MAP Pro للقيادة الذاتية والحاصل على براءة اختراع، تستطيع «مراكب» تحويل أي مركبة جوية أو برية أو بحرية من مركبة يتم تسييرها بشكل يدوي إلى مركبة ذاتية القيادة.

وعرضت شركة «ليوناردو» نظامها الجوي روتاري بدون طيار (R-UAS)، وطائرة (AWHERO ) وهي عبارة عن منصة مزدوجة الاستخدام، على البر والبحر.

«كامكوبتر إس - 100»

تتميز طائرة درون «كامكوبتر إس - 100» بنطاق تشغيل بعيد المدى، بالإضافة إلى دقة في التوجيه، والاتصالات التي تتيح تبادل معدل كبير من البيانات، كما تتميز منصّة المنظومة الجديدة بقدرتها على زيادة الحمولة، وإمكانية استخدامها على نطاق عالمي واسع، ضمن مجموعة متنوعة من بيئات التشغيل. وتسهم منظومة S-100، المتعددة الوظائف، في تعزيز القدرة العسكرية، كما توفر حلاً ذكياً ومرناً لأداء مجموعة واسعة من المهام المتنوعة.

625

مليون درهم إجمالي صفقات اليومين الأولين في «يومكس» و«سيمتكس».