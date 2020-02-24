الامارات | بالفيديو .. رؤساء تحرير الصحف يناقشون "تطوير المحتوى"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. رؤساء تحرير الصحف يناقشون "تطوير المحتوى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض رؤساء تحرير الصحف المحلية في الدولة خلال اجتماع تنسيقي حضر جانبا منه اليوم وزير دولة "رئيس المجلس الوطني للإعلام" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر سبل تعزيز التعاون المشترك من أجل تحقيق إعلام وطني هادف يواكب إنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وفي بداية الإجتماع رحب الدكتور الجابر بالحضور مثمناً جهودهم في سبيل تحقيق رؤية الدولة في إعلامٍ وطني هادف يساير انجازاتها ويبرز النموذج الحضاري الريادي لها مشيرا إلى حرص المجلس الوطني للإعلام على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الوطنية والقيادات الإعلامية في سبيل تحقيق تلك الرؤية.

ودعا الدكتور الجابر إلى وضع الخطط والاستراتيجيات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تعزيز الأداء ومواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في القطاع واستشراف المستقبل والارتقاء بالمنظومة الإعلامية الوطنية لتعزيز دورها المتميز في الاستعداد للخمسين، مشيداً بالكوادر الوطنية من جيل الرواد وبالمواهب الشابة المبدعة من كتاب ومقدمين وإعلاميين وبالرسالة التي يؤدونها، منوهاً بأهمية دعم وتمكين أصحاب الكفاءات المتميزة وتوفير التدريب والتطوير اللازم لبناء مسيرة مهنية ناجحة.

وقد ناقش الاجتماع الذي عقد في مقر صحيفة الاتحاد الدور المهم الذي تضطلع به وسائل الإعلام المحلية والمبادرات الصحفية التي تتماشى مع "عام الاستعداد للخمسين"، فيما استعرض المشاركون عدداً من المقترحات التي تستشرف مستقبل العمل الإعلامي محلياً، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المحتوى للصحف المحلية لضمان تعزيز انتشارها بما يخدم رسالتها الوطنية.

وبحث المشاركون آليات التنسيق بين مختلف الصحف المحلية والاستفادة من التجارب فيما بينها بما يعزز تطوير دور الإعلام الوطني في تسليط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف المجالات وإبراز مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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حضر الاجتماع القائم بأعمال مدير عام المجلس الوطني للإعلام جابر اللمكي والمدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي ورئيس تحرير صحيفة "الرؤية"محمد الحمادي، ورئيس تحرير جريدة "البيان" منى بوسمرة، ورئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم" سامي الريامي، ورئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" حمد الكعبي، ورئيس تحرير صحيفة الوطن والدكتور عبدالرحمن الشميري، ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الخليج" رائد برقاوي ومدير التحرير في صحيفة "جلف نيوز" عبد الله رشيد، ومدير تحرير صحيفة "خليج تايمز" مصطفى الزرعوني ورئيس تحرير صحيفة "ذَا ناشونال"مينا العريبي ومدير إدارة التغطية الإعلامية في وكالة أنباء الإمارات عبدالله عبدالكريم.

وفي موازاة ذلك، احتفت صحيفة "الاتحاد" اليوم برؤساء التحرير السابقين للصحيفة بحضور مجموعة من أبرز القيادات الإعلامية في الدولة، حيث قامت "الاتحاد" بتكريم تلك القامات الإعلامية التي عبرت عن سعادتها بالانطلاقة الجديدة لـ "الاتحاد"، التي أحدثت نقلة نوعية في الصحافة المحلية والعربية، تتواءم مع أحدث التغيرات في دنيا الإعلام الورقي والرقمي.

وكرمت الصحيفة كلا من وكيل وزارة الإعلام السابق الدكتور عبد الله النويس، وراشد العريمي، ومحمد الحمادي رئيسي تحرير الاتحاد السابقين بحضور حشد من الإعلاميين والمؤثرين من مختلف وسائل الإعلام في الدولة.

بدأت الاحتفالية بكلمة حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد"، رحب فيها بالحضور الذين أسهموا بشكل لافت في مسيرة "الاتحاد" خلال 50 عاماً وخطوا بها إلى آفاق بعيدة من النجاح، مقدماً الشكر لهم على ما قدموه إلى "الاتحاد" خلال الفترة الماضية وحبهم لـ "الاتحاد" ورغبتهم في تحقيق مزيد من النجاح والتميز خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الاحتفالية عرض تقرير مصوّر عن رؤساء تحرير الاتحاد منذ انطلاقها، مروراً بكبار القيادات الإعلامية التي تولت مسؤولية جريدة الاتحاد وحرصهم على إضافة كل ما هو جديد ومبتكر في الإعلام.

عقب ذلك قُدمت للحضور نبذة عن البرامج المبتكرة التي تُقدم من خلال المنصات الرقمية لجريدة "الاتحاد"، ومنها برنامج "بعيون شبابنا" الذي يستعرض أهم الأخبار المحلية برؤية مبتكرة مستلهمة من انطلاقة الاتحاد الجديدة ويقدمه كل من منى الحمودي، وناصر الجابري اللذين قدما أولى حلقات البرنامج مباشرة خلال الاحتفالية، كما شهد الحضور فقرة عن برنامج "معرفة" الذي يعتبر نافذة على قضايا الثقافة والفلسفة والفن المستلهمة من ثقافة الاتحاد بصفحاتها اليومية والملحق الأسبوعي.