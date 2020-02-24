الامارات | رجل يهدد زوجته بالزواج من أخرى بسبب مخالفاتها المرورية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يهدد زوجته بالزواج من أخرى بسبب مخالفاتها المرورية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العقيد جمعة بن سويدان إن من المواقف الطريفة التي ارتبطت بمبادرة خصم المخالفات المرورية في دبي، لرجل عانى من عدم التزام زوجته بقانون السير وارتكابها مخالفات بشكل متكرر، وحين أعلنت شرطة دبي عن مبادرة خصم المخالفات قرر الاستفادة منها بأكبر صورة ممكنة، وأبلغ زوجته أنه في حالة عدم التزامها وإصرارها على ارتكاب المخالفات فسوف يتزوج بأخرى، ما دفعها إلى التقيد بقانون السير واستفاد بصورة كبيرة من المبادرة. للاطلاع على تفاصيل المبادرة اضغط الرابط. Advertisements "شرطة دبي" تعلن تمديد مبادرة خصم المخالفات المرورية لعام جديد خصم مخالفات مرورية بـ60 ألف درهم من سائق في دبي Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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