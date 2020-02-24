الامارات | الإمارات تقرر منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقرر منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دولة الامارات العربية المتحدة منع سفر مواطني الدولة الى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخروذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى بيان اليوم انه " في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الإلتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر .. كما يرجى من المواطنين المتواجدين في هذه الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444، والتسجيل في خدمة تواجدي".