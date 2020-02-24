الامارات | شرطة دبي تكافىء مواطنة ملتزمة بخصم مخالفات ب 150 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكافىء مواطنة ملتزمة بخصم مخالفات ب 150 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت شرطة دبي ربة منزل موطنة تدعى أميرة إسماعيل 39 عاماً بإعفائها من مخالفات مرورية بقيمة 150 ألف درهم تراكمت على سيارتين تمتلكهما خلال عامين وذلك ضمن مبادرة تسوية المخالفات المرورية التي أطلقتها شرطة دبي العام الماضي وأعلنت عن استمرارها في المرحلة الثانية اعتبارا من السادس من فبراير الجاري لمدة عام قابل للتمديد.

وقالت المواطنة اميرة إسماعيل إنها فوجئت باتصال من شرطة دبي لابلاغها بالخبر السعيد، لافتة إلى أنها ارتكبت هذه المخالفات على مدار عامين نظراً لقيادتها فترة طويلة لكن شجعتها المبادرة على الالتزام.

وذكر نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العقيد جمعة سالم بن سويدان أن هناك أشخاص استفادوا من المبادرة بالحصول على النسبة الكاملة 100% من قيمة المخالفات المرورية من بينهم المواطنة أميرةإسماعيل.

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