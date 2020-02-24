الامارات | خصم مخالفات مرورية بـ60 ألف درهم من سائق في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن خصم مخالفات مرورية بـ60 ألف درهم من سائق في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أحد المستفيدين بمبادرة خصم المخالفات المرورية في دبي إنه حصل على خصم 100% على مخالفات المسجلة من قبل الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي بواقع 60 ألف درهم،
وأكد السائق الأردني إياد زلاطيمو أنه كان خارج الدولة وسرقت سيارته وارتكب بها اللص كل هذه المخالفات، لكنه اتخذ إجراءات قانونية ثم التزم خلال فترة المبادرة وحصل على الخصم، فيما لا تزال عليه مخالفات قيمتها 50 ألف درهم لإمارات أخرى.
وكانت شرطة دبي قد أعلنت صباح اليوم عن تمديد مبادرة خصم المخالفات المرورية لعام جديد.
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"شرطة دبي" تعلن تمديد مبادرة خصم المخالفات المرورية لعام جديد
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