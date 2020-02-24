الامارات | بلدية الشارقة تُعزز ثقافة إعادة التدوير بـ" أيادي مبتكرة"‎

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تُعزز ثقافة إعادة التدوير بـ" أيادي مبتكرة"‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، معرضاً للمشاريع الابتكارية والمشغولات الحرفية، بعنوان "أيادي مبتكرة"، في المبنى الرئيسي للبلدية.

تضمن المعرض العديد من المشاريع والمشغولات المتميزة، التي أنجزها موظفو البلدية المبتكرون، باستخدام مواد معاد تدويرها، وتشكيل مجسمات وأشكال هندسية جميلة.

وأكد ثابت سالم الطريفي، أن الهدف من المعرض هو توفير بيئة عمل مستدامة، ونشر الوعي بأهمية البيئة، حيث تولي البلدية اهتماماً كبيراً في المحافظة عليها والاستغلال الأمثل لمواردها، وخصوصاً المواد القابلة للتدوير، وترسيخ ثقافة الابتكار.

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وذكر الطريفي أن المعرض من تنظيم إداراتي النقليات، والخدمات البيئية والزراعة والحدائق، لعرض المشاريع الابتكارية والتحف الفنية، المصنعة من مواد مستهلكة كالإطارات وجذوع الأشجار والأوراق وغيرها.

وأوضح مدير إدارة النقليات المهندس حميد البنا أن الإدارة تعمل بشكل مستمر على استغلال قطع غيار السيارات بشكل صديق للبيئة، من خلال إعادة تدويرها وتصنيع مواد قابلة للاستخدام.

وأفادت مدير إدارة الخدمات البيئية وصال جاسم حبش أنه تم عرض شتلات تمت زراعتها في جذوع الأشجار، ومجسمات معاد تدويرها وتم تحويلها إلى عربات نقل أو حاويات، وذلك ضمن جهود البلدية في المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة.