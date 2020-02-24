الامارات | بالفيديو.. دورية ذكية في أبوظبي ترصد مخالفتي حزام الأمان والتحدث في الهاتف

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. دورية ذكية في أبوظبي ترصد مخالفتي حزام الأمان والتحدث في الهاتف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة أبوظبي عن دورية ذكية، مزودة بكاميرات وتقنيات متطورة، قادرة على رصد 5 مخالفات السائقين بشأن عدم ربط حزام الأمان، التحدث في الهاتف، والسرعة، الانشغال بغير الطريق، بالإضافة إلى المركبات المنتهية الترخيص والمطلوبة.

وأبلغت شرطة أبوظبي " الإمارات اليوم"، إنها تخطط لتحويل جميع مركبات شرطة أبوظبي إلى ذكية مع نهاية العام الجاري، حيث ستبدأ أولى هذه الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي لضبط المخالفين قريبا .

قال النقيب أحمد ناصر البلوشي من شرطة أبوظبي، إن الدورية الذكية، مزودة بكاميرا خلفية، تقوم برصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان سواء بالنسبة للسائق أو الراكب في المقعد الأمامي، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة خصوصية الأفراد.

وأشار إلى الدورية الذكية تحوي لواحا ذكيا، ورادار سرعة، وأنظمة ضبط المخالفات، حيث سيتم تسجيل المخالفة بشكل آلي، على نظام المخالفات وإشعار المخالفين من خلال الرسائل النصية، داعيا مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقانون السير والمرور وإرشادات السلامة المرورية.