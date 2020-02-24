الامارات | "شرطة دبي" تعلن تمديد مبادرة خصم المخالفات المرورية لعام جديد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي تمديد مبادرة خصم المخالفات المرورية لعام جديد، مشيرة الى أن النسخة الأولى من المبادرة أسفرت عن خفض الحوادث البليغة بنسبة ٣٨%. وأكدت أن مبادرة خصم المخالفات المرورية تسهم في خفض تكلفة خسائر الحوادث بواقع ٦١٠ مليون و٤٢٧ ألف درهم وأشارت "شرطة دبي" إلى أن 557 ألفا و430 سائقا استفادوا من مبادرة خصم المخالفات المرورية في دبي، وكان الأردنيون أكثر الجنسيات استفادة من هذه المبادرة. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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