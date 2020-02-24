الامارات | موعد إجازة الربيع للمدارس الحكومية والخاصة "المنهاج الوزاري"

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة الربيع للمدارس الحكومية والخاصة "المنهاج الوزاري" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن موعد إجازة الربيع (إجازة الفصل الدراسي الثاني)، والتي ستبدأ للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، يوم 29 مارس المقبل، على أن يتم استئناف الدوام للفصل الدراسي الثالث يوم 12 أبريل، وذلك حسب التقييم المدرسي للعام الدراسي الجاري، والذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.
وأفادت الوزارة بأن إجازة الربيع بالنسبة للهيئة الأكاديمية في المدارس الحكومية والمدارس التي تطبق المنهاج الوزاري تبدأ يوم 29 مارس المقبل، ولمدة أسبوع واحد فقط، ويبدأ دوام الهيئة الأكاديمية للفصل الدراسي الثالث في الخامس من أبريل المقبل.
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