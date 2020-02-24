الامارات | رجلان يلاحقان لصاً هاجم امرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن رجلان يلاحقان لصاً هاجم امرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل رجلان آسيويان بطريقة إيجابية لإنقاذ امرأة كانت تسير مع ابنتها، وهاجمهما لص محاولاً جذب سلسلة رقبتها عنوة، إلا أنه فشل في ذلك. ولاحق الرجلان المتهم وأمسكا به، وسلماه للشرطة.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت في طريق عودتها إلى المنزل، وفوجئت بشخص يجذبها من سلسلة رقبتها من الخلف بقوة، لكنه لم يتمكن من أخذها، فصرخت، واستنجدت بالمارة. وأغاثها شخصان، فأمسكا به، وأحضراه إليها، فاعتذر لها، لكن الشرطة حضرت وأمسكت به، لافتة إلى أنها تعرضت لإصابات في رقبتها نتيجة الاعتداء.

وأفاد أحد الرجلين بأنه كان يجلس بالقرب من أحد المتاجر، ومرت المجني عليها من أمامه، ثم فوجئ برجلٍ يأتي من الخلف ويمسك السلسلة من رقبتها بشكلٍ خاطف، محاولاً سحبها، إلا أنه فشل في ذلك، لأنها كانت مغلقة بإحكام، فصرخت المرأة مستغيثة، ما دفع المتهم للهرب، لكنه ركض وراءه ومعه شخص آخر، وأمسكا به بعد نحو نصف كيلومتر، وكانت بحوزة المتهم مادة الفلفل الأحمر الحارقة، لكنهما استطاعا منعه من استخدامها، وأخذاه إلى المرأة للاعتذار لها، وسلماه للشرطة.