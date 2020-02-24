الامارات | موظف يبيع تذاكر السفر بأعلى من أسعارها.. ويختلس الفرق

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يبيع تذاكر السفر بأعلى من أسعارها.. ويختلس الفرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف بشركة طيران، يعمل في قسم الحجوزات، بتهمة اختلاس 162 ألف درهم من خلال بيع تذاكر سفر بقيمة أعلى من ثمنها الفعلي لزبائن الشركة، وتسجيلها في النظام بقيمتها الحقيقية، والحصول على الفرق لنفسه، مسبباً بذلك ضرراً للشركة وعملائها في الوقت ذاته.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه التحق بالعمل في الشركة بمهنة خدمة العملاء، وكان يتولى بيع تذاكر السفر، وتعديل مواقيتها، واستلام المبالغ النقدية من العملاء.

واعترف بأنه لم يكن يلتزم بتوريد المبالغ الحقيقية لفترة امتدت إلى نحو سبعة أشهر، حتى بلغ إجمالي المبالغ المختلسة 162 ألف درهم، إلى أن اكتشفت الواقعة.

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وأقر بأنه استولى على المبالغ، عازياً قيامه بذلك إلى ظروفه المالية الصعبة، وأعرب عن استعداده لعقد تسوية مع الشركة.

وأفاد مراقب أمني من الشركة في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم عمل بالشركة نحو ثلاث سنوات، ضمن الفريق المعني بتلقي الاتصالات وحجز التذاكر، وبالتدقيق على مبيعات التذاكر التي قام بها، اكتشف أنه كان يبيعها بأسعار عالية للزبائن، ثم يسجلها بقيمتها الحقيقية في النظام، فالتذاكر التي تبلغ قيمتها 5000 درهم يبيعها بـ7000 درهم ويحصل على الفرق لنفسه.

وقال الشاهد إن المتهم اتبع أربع طرق مختلفة للاستيلاء على قيمة التذاكر، الأولى زيادة سعر التذكر على الزبون، والثانية خفض ضريبة المطار الخاصة بالتذاكر والاستيلاء على الفرق لنفسه، والثالثة الحصول على فرق السعر الذي يجب أن يدفعه الزبون إذا قرر ترقية نوع التذكر التي حجزها من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال، إذ لم يكن المتهم يسجل في النظام عملية الترقية، أما الطريقة الرابعة، فتتمثل في الاستيلاء على الرسوم المفروضة على الزبون حال قيامه بتأجيل رحلته إلى يوم آخر عن الموعد المحدد في التذكرة، لافتاً إلى أنه اختلس أكثر من 162 ألف درهم بتلك الطرق الأربع خلال فترة قدرت بنحو عام.

المتهم أقر بأنه استولى على المبالغ لظروفه المالية الصعبة، وأعرب عن استعداده لعقد تسوية مع الشركة.