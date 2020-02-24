الامارات | 45 مؤسسة تعليمية تشارك في معرض «عجمان الدولي للتعليم والتدريب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مؤسسة تعليمية تشارك في معرض «عجمان الدولي للتعليم والتدريب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك 45 مؤسسة تعليمية محلية ودولية في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال الدورة الثامنة التي ستقام من الثالث إلى الخامس من مارس المقبل، وكشف منظمو المعرض عن منح وخصومات دراسية سيتم تقديمها للمرة الأولى من قبل الجامعات المشاركة، لزوار المعرض من طلبة الثانوية، والراغبين في الالتحاق بالبرامج الأكاديمية فيها.

وأكدت جامعة عجمان أنها ستمنح الطلبة الزائرين خصومات وإعفاء من رسوم التسجيل للدراسة في التخصصات التي تطرحها الجامعة، مشيرة إلى أن الخصم يبدأ من 10% ويصل إلى 100%، وذلك وفق اشتراطات معينة، لافتة إلى أن الجامعة تقدم خصومات للموظفين بالدوائر الحكومية في إمارة عجمان بنسبة 30%، وتمنح الطلبة الثلاثة الأوائل على الإمارة منحاً دراسية بنسبة 100%، وأخرى تقدمها للطلبة المتفوقين.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض، ناصر الظفري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة للمعرض، أنهم حريصون على تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب سنوياً، إيماناً منهم بدعم صناعة التعليم في عجمان خصوصاً، والإمارات عموماً، الأمر الذي يعزز الاستثمار في العنصر البشري، مشيراً إلى أن إمارة عجمان شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً للبيئة التعليمية على مستوى الجامعات الخاصة.