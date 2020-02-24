الامارات | لجنة بـ«الوطني» تبحث حلولاً لـ18 شكوى.

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بـ«الوطني» تبحث حلولاً لـ18 شكوى. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلعت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، برئاسة رئيس اللجنة علي جاسم، على 18 شكوى من الشكاوى المعروضة أمامها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

وأشار جاسم إلى أنه في بداية الاجتماع تم شرح آلية عمل اللجنة، وفق اللائحة الداخلية، والمراحل التي تمر بها حتى تصل إلى الجهات المعنية، والاطلاع على الردود من الشؤون القانونية، حول قانونية هذه الشكاوى، والرأي القانوني في حل هذه الشكاوى. وقال: «تم شرح آلية متابعة مراحل الاتصال مع الجهات المعنية بالشكاوى، وكيفية اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن كل شكوى، والوصول إلى الحلول المناسبة، والتواصل مع المشتكين للاستفسار عن فحوى الشكاوى، ثم التواصل مع الجهات المعنية بهذه الشكاوى».

وأضاف أن «اللجنة درست الشكاوى المعروضة عليها، واطلعت على الآراء القانونية المتعلقة بشأنها، وتم تكليف رئيس اللجنة ومقرره وبعض الأعضاء لمتابعتها، وإيجاد الحلول لبعض الشكاوى مع الجهات المختصة».